Тржецяк Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1981
Отец: Тржецяк Александр Владимирович
Мать: Михеева Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тржецяк Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Кострома, Россия
Рождение ребёнка
16.04.2004
Сын: Тржецяк Арсений Евгеньевич
Мать ребёнка: Тржецяк Екатерина
Рождение ребёнка
22.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тржецяк Екатерина