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Тржецяк Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1981

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1950 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1981

Отец: Тржецяк Александр Владимирович

Мать: Михеева Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тржецяк Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Кострома, Россия
Рождение ребёнка
16.04.2004

Сын: Тржецяк Арсений Евгеньевич

Мать ребёнка: Тржецяк Екатерина

Рождение ребёнка
22.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тржецяк Екатерина

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