Привольнев Яков
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти20.01.1853
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Привольнев Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Привольнев Владимир
Мать ребёнка: Привольнева ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Привольнев Тимофей
Мать ребёнка: Привольнева ?
Рождение ребёнка
1807
Сын: Привольнев Павел
Мать ребёнка: Привольнева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Привольнева ?
Смерть
20.01.1853