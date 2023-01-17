Привольнев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПривольнев Яков

Привольнев Яков

avatar

Место рождения

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

20.01.1853

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Привольнев Елисей

Мать: не указана

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Привольнев Владимир

Мать ребёнка: Привольнева ?

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Привольнев Тимофей

Мать ребёнка: Привольнева ?

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Привольнев Павел

Мать ребёнка: Привольнева ?

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привольнева ?

Смерть
20.01.1853
Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close