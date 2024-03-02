устинья иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Сын: потапий тимофеев
Отец ребёнка: тимофей петров
Рождение ребёнка
1840
Дочь: ксения тимофеева
Отец ребёнка: тимофей петров
деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
07.03.1843
Сын: алексей тимофеев
Отец ребёнка: тимофей петров
деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1847
Дочь: марья тимофеева
Отец ребёнка: тимофей петров
деревня поречье кудеверской волости
близнецы
Рождение ребёнка
1847
Дочь: дарья тимофеева
Отец ребёнка: тимофей петров
деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1849
Сын: петр тимофеев
Отец ребёнка: тимофей петров
деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1851
Дочь: пелагия тимофеева
Отец ребёнка: тимофей петров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: агафья тимофеева
Отец ребёнка: тимофей петров
деревня поречье кудеверской волости
Смерть
1862