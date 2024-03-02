устинья иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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устинья иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: потапий тимофеев

Отец ребёнка: тимофей петров

Рождение ребёнка
1840

Дочь: ксения тимофеева

Отец ребёнка: тимофей петров

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
07.03.1843

Сын: алексей тимофеев

Отец ребёнка: тимофей петров

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1847

Дочь: марья тимофеева

Отец ребёнка: тимофей петров

деревня поречье кудеверской волости
близнецы
Рождение ребёнка
1847

Дочь: дарья тимофеева

Отец ребёнка: тимофей петров

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1849

Сын: петр тимофеев

Отец ребёнка: тимофей петров

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1851

Дочь: пелагия тимофеева

Отец ребёнка: тимофей петров

Рождение ребёнка
1855

Дочь: агафья тимофеева

Отец ребёнка: тимофей петров

деревня поречье кудеверской волости
Смерть
1862
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