Боруш Христофор Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боруш Христофор Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Боруш Анатолий Христофорович

Мать ребёнка: Боруш Анастасия

Рождение ребёнка
20.07.1948

Сын: Боруш Александр Христофорович

Мать ребёнка: Боруш Анастасия

Рождение ребёнка
1950

Сын: Боруш Владимир Христофорович

Мать ребёнка: Боруш Анастасия

Рождение ребёнка
1952

Сын: Боруш Борис Христофорович

Мать ребёнка: Боруш Анастасия

Смерть
Неизвестно
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