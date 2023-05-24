Мартынова (Боровичкина) Ксения Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1949
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боровичкин Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Зинаида Кирилловна
Отец ребёнка: Мартынов Кирилл Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Раиса Кирилловна
Отец ребёнка: Мартынов Кирилл Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Александр Кириллович
Отец ребёнка: Мартынов Кирилл Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мартынов Кирилл Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Мартынов Кирилл Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1922
Сын: Мартынов Николай Кириллович
Отец ребёнка: Мартынов Кирилл Семёнович
Новодружеский, Добрушский район, Гомельская область
Смерть
1949