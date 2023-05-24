Мартынова (Боровичкина) Ксения Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынова (Боровичкина) Ксения Трофимовна

Мартынова (Боровичкина) Ксения Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровичкин Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Зинаида Кирилловна

Отец ребёнка: Мартынов Кирилл Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Раиса Кирилловна

Отец ребёнка: Мартынов Кирилл Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Александр Кириллович

Отец ребёнка: Мартынов Кирилл Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Пётр Кириллович

Отец ребёнка: Мартынов Кирилл Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Мартынов Кирилл Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Кирилл Семёнович

Рождение ребёнка
21.07.1922

Сын: Мартынов Николай Кириллович

Отец ребёнка: Мартынов Кирилл Семёнович

Новодружеский, Добрушский район, Гомельская область
Смерть
1949

Мы используем куки для улучшения работы сайта.