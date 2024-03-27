Чекмарева (Смирнова) Александра
Место рожденияВурнары
Дата рождения1923
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекмарёв Александр Степанович
Вурнары
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Чекмарёв Александр Степанович
Вурнары
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекмарёв Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958
Похороны
Неизвестно
Вурнары