Чекмарева (Смирнова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмарева (Смирнова) Александра

Место рождения

Вурнары

Дата рождения

1923

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Вурнары
Рождение ребёнка
26.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекмарёв Александр Степанович

Вурнары
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Чекмарёв Александр Степанович

Вурнары
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекмарёв Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекмарёв Александр Степанович

Смерть
1958
Похороны
Неизвестно
Вурнары
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