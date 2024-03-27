Холод (Сиренко) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1910
Дата смерти11.05.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910
Отец: Сиренко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холод Иван
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холод Иван
Смерть
11.05.1987