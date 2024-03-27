Холод (Сиренко) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холод (Сиренко) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1910

Дата смерти

11.05.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910

Отец: Сиренко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холод Иван

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холод Иван

Смерть
11.05.1987

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