Дмитриев Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Максим

Мать ребёнка: Дмитриева (Каранина) Ольга

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева (Каранина) Ольга

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1980

Сын: Дмитриев Сергей

Мать ребёнка: Дмитриева (Каранина) Ольга

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

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