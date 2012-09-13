Сафронов Ростислав Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Ростислав Евгеньевич

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

13.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2012

Отец: Сафронов Евгений Александрович

Мать: Сафронова Елена Александровна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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