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Сафронов Ростислав Евгеньевич
Сафронов Ростислав Евгеньевич
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Место рождения
Новороссийск
, город Новороссийск, Краснодарский край
Дата рождения
13.09.2012
Пол
Мужской
Отец
Сафронов Евгений Александрович
1981 г.р.
Мать
Сафронова (Труфанова) Елена Александровна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2012
Отец:
Сафронов Евгений Александрович
Мать:
Сафронова Елена Александровна
Новороссийск
, город Новороссийск, Краснодарский край
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