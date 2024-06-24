Абызов Иларион Около 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абызов Иларион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Абызов Исаия Васильевич

Мать: Абызова Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абызова (Улитина) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1890

Сын: Абызов Иван

Мать ребёнка: Абызова (Улитина) Ирина Ивановна

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1895

Сын: (Абызов) Александр Иларионович

Мать ребёнка: Абызова (Улитина) Ирина Ивановна

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Абызова Мария Иларионовна

Мать ребёнка: Абызова (Улитина) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Абызов Евгений Иларионович

Мать ребёнка: Абызова (Улитина) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.1905

Сын: Абызов Константин Иларионович

Мать ребёнка: Абызова (Улитина) Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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