Абызов Иларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1890
Сын: Абызов Иван
Мать ребёнка: Абызова (Улитина) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1895
Сын: (Абызов) Александр Иларионович
Мать ребёнка: Абызова (Улитина) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Абызова Мария Иларионовна
Мать ребёнка: Абызова (Улитина) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Абызов Евгений Иларионович
Мать ребёнка: Абызова (Улитина) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1905
Сын: Абызов Константин Иларионович
Мать ребёнка: Абызова (Улитина) Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно