Фельдман (Фельдман) Геня ?.03.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фельдман (Фельдман) Геня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1885

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1885

Отец: Фельдман Шлема Хаим

Мать: Фельдман (Фельдман) Гинда Года

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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