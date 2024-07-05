Фельдман (Фельдман) Геня
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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