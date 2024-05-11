Yli-Hemminki Jaakko
Место рожденияNurmo
Дата рождения20.07.1741
Дата смерти06.04.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1741
Отец: Sorvari Erkki
Nurmo
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Yli-Hemminki Joonas
Мать ребёнка: Yli-Hemminki (Hippi) Anna (Aune)
Работа или профессия
Неизвестно
Isäntä 1767-1803
Бракосочетание
07.10.1759
Lapua
Рождение ребёнка
18.03.1761
Сын: Yli-Hemminki Juho Jaakonpoika
Мать ребёнка: Yli-Hemminki (Hippi) Anna (Aune)
Nurmo
Смерть
06.04.1819
Nurmo
Похороны
18.04.1819
Nurmo