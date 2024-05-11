Yli-Hemminki Jaakko 20.07.1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Yli-Hemminki Jaakko

Место рождения

Nurmo

Дата рождения

20.07.1741

Дата смерти

06.04.1819

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1741

Отец: Sorvari Erkki

Мать: Sorvari (Yli-Hemminki) Susanna

Nurmo
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Yli-Hemminki Joonas

Мать ребёнка: Yli-Hemminki (Hippi) Anna (Aune)

Работа или профессия
Неизвестно
Isäntä 1767-1803
Бракосочетание
07.10.1759

Жена: Yli-Hemminki (Hippi) Anna (Aune)

Lapua
Рождение ребёнка
18.03.1761

Сын: Yli-Hemminki Juho Jaakonpoika

Мать ребёнка: Yli-Hemminki (Hippi) Anna (Aune)

Nurmo
Смерть
06.04.1819
Nurmo
Похороны
18.04.1819
Nurmo

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