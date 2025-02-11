Суркина Дарья Михайловна
женский, родилась 1860
умерла Неизвестно
Супруги
Сульдин (?) Федор Евстафьевич1860 г.р.
Дети
Сульдин (?) Яков Федорович21.10.1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1878
Рождение ребёнка
21.10.1885
Сын: Сульдин (?) Яков Федорович
Отец ребёнка: Сульдин (?) Федор Евстафьевич
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно