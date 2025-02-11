Суркина Дарья Михайловна 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Суркина Дарья Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1860

умерла Неизвестно

Супруги
Сульдин (?) Федор Евстафьевич1860 г.р.
Дети
Сульдин (?) Яков Федорович21.10.1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.1878

Муж: Сульдин (?) Федор Евстафьевич

Рождение ребёнка
21.10.1885

Сын: Сульдин (?) Яков Федорович

Отец ребёнка: Сульдин (?) Федор Евстафьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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