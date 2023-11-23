Фёдор Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Никитин

Фёдор Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Федор Никитич (ок. 1655 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Инжевера Пошехонского уезда. О жене его данных нет. Дети: Иван, дьячок. (о других детях данных нет) Источники: ГАЯ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1683

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Иван Федорович (1683 — ?) Родился в семье дьячка села Инжевера Пошехонского уезда Федора Никитича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Ксения Ивановна (1694-26.02.1750). Дети: Ирина (1718-?), супру... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.