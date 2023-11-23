Фёдор Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1655
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1655
Отец: не указан
Мать: не указана
Федор Никитич (ок. 1655 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Инжевера Пошехонского уезда. О жене его данных нет. Дети: Иван, дьячок. (о других детях данных нет) Источники: ГАЯ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1683
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Иван Федорович (1683 — ?) Родился в семье дьячка села Инжевера Пошехонского уезда Федора Никитича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Ксения Ивановна (1694-26.02.1750). Дети: Ирина (1718-?), супру... Показать все
Смерть
Неизвестно