Харитонов Авксентий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонов Авксентий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Харитонов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1938

Сын: Харитонов Владимир Авксентьевич

Мать ребёнка: Харитонова Васса Владимировна

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Панёва Валентина Авксентьевна

Мать ребёнка: Харитонова Васса Владимировна

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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