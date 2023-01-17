Харитонов Авксентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Харитонов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1938
Сын: Харитонов Владимир Авксентьевич
Мать ребёнка: Харитонова Васса Владимировна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Панёва Валентина Авксентьевна
Мать ребёнка: Харитонова Васса Владимировна
Смерть
Неизвестно