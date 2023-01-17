Гуляев Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев Юрий Александрович

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

09.08.1930

Дата смерти

23.04.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
С 1930 по 1947
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
С 1947 по 1955
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1955 по 1960
Донецк, Украина
Место жительства
С 1961 по 1975
Киев, Украина
Место жительства
С 1975 по 1986
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.04.1986
Москва, город федерального значения Москва
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