Гуляев Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения09.08.1930
Дата смерти23.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1930 по 1947
Место жительства
С 1947 по 1955
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1955 по 1960
Донецк, Украина
Место жительства
С 1961 по 1975
Киев, Украина
Место жительства
С 1975 по 1986
Смерть
23.04.1986