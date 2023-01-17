Графова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графова Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1903 ст.

Сын: Графов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Графов Василий Михайлович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-780-3053 163об-164
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Графов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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