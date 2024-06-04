Смирнов Ерофей (Ярофейко) Михайлов
Место рожденияпоч. Агафоновский, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1615
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615
Отец: Сын Смирного Михаил (Мишка) Ефимов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Смирнов Артемий (Артюшка) Ярофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Смирнов Тимофей (Тимошка) Ярофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1646
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1671