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Смирнов Ерофей (Ярофейко) Михайлов

Место рождения

поч. Агафоновский, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: Сын Смирного Михаил (Мишка) Ефимов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Смирнов Артемий (Артюшка) Ярофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Смирнов Тимофей (Тимошка) Ярофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Смирнов Ануфрей Ярофеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1671

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