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Серажетдинов Рудольф Абдулбарочич
Серажетдинов Рудольф Абдулбарочич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.08.1964
Пол
Мужской
Отец
Серажетдинов Абдулбар Абдулович
1939 г.р.
Мать
Серажетдинова (Гордеева) Мария Гавриловна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1964
Отец:
Серажетдинов Абдулбар Абдулович
Мать:
Серажетдинова Мария Гавриловна
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