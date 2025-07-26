Белоусов Иван Дмитриевич
мужской, родился 22.06.1859 ст., Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
умер Неизвестно
ОтецБелоусов Дмитрий АлександровичОколо 1829 ст. г.р.
МатьБелоусова (Виноградова) Татьяна Ивановна24.01.1832 ст. г.р.
Супруги
Белоусова (Парская) Екатерина Павловна18.11.1864 ст. г.р.
Дети
Белоусов Владимир ИвановичОколо 1887 ст. г.р.
Белоусов Владимир Иванович13.07.1888 ст. г.р.Показать еще 3
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Рождение
22.06.1859 ст.
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
24.06.1859 ст.
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Сын: Белоусов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Белоусова (Парская) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
13.07.1888 ст.
Сын: Белоусов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Белоусова (Парская) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
18.10.1890 ст.
Дочь: (Белоусова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Белоусова (Парская) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
28.03.1893 ст.
Сын: Белоусов Александр Иванович
Мать ребёнка: Белоусова (Парская) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
27.10.1895 ст.
Сын: Белоусов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Белоусова (Парская) Екатерина Павловна
Смерть
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-628S?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6T8X-9WTX&cc=5000050&lang=ru&groupId=M99L-3X9