Белоусов Иван Дмитриевич 22.06.1859 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Белоусов Иван Дмитриевич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 22.06.1859 ст., Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

умер Неизвестно

Отец
Белоусов Дмитрий АлександровичОколо 1829 ст. г.р.
Мать
Белоусова (Виноградова) Татьяна Ивановна24.01.1832 ст. г.р.
Супруги
Белоусова (Парская) Екатерина Павловна18.11.1864 ст. г.р.
Дети
Белоусов Владимир ИвановичОколо 1887 ст. г.р.
Белоусов Владимир Иванович13.07.1888 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1859 ст.

Отец: Белоусов Дмитрий Александрович

Мать: Белоусова (Виноградова) Татьяна Ивановна

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-628S?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6T8X-9WTX&cc=5000050&lang=ru&groupId=M99L-3X9

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова (Парская) Екатерина Павловна

Крещение
24.06.1859 ст.
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

Восприемники: того же села (Сергиевского) уволившийся в заштат священник Иоанн Сергиев Виноградов и Одоевского уезда села Ильинского умершего священника жена Мария Димитриева Белоусова https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-628S?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6T8X-9WTX&cc=5000050&lang=ru&groupId=M99L-3X9

Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Сын: Белоусов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Белоусова (Парская) Екатерина Павловна

Возможно, тот же Владимир, что родился в 1888, но тогда в записи о смерти ошибка в возрасте на 1 год. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-X4WQ?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXS8H-J94F&cc=5000050&lang=ru&groupId=

Рождение ребёнка
13.07.1888 ст.

Сын: Белоусов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Белоусова (Парская) Екатерина Павловна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-JSMQ?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXSZ1-XRB6&cc=5000050&lang=ru&groupId=

Рождение ребёнка
18.10.1890 ст.

Дочь: (Белоусова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Белоусова (Парская) Екатерина Павловна

Село Суханово Епифанского уезда https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-D2PZ?view=index&cc=5000050&lang=ru&groupId=

Рождение ребёнка
28.03.1893 ст.

Сын: Белоусов Александр Иванович

Мать ребёнка: Белоусова (Парская) Екатерина Павловна

Село Суханово Епифанского уезда https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-59JZ?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXSZ3-W9CH&cc=5000050&lang=ru&groupId=

Рождение ребёнка
27.10.1895 ст.

Сын: Белоусов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Белоусова (Парская) Екатерина Павловна

Село Суханово Епифанского уезда https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-843M?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXSZB-K36Z&cc=5000050&lang=ru&groupId=

Смерть
Неизвестно

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