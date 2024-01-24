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Щапов Георгий Авксентьевич

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
11.05.1901

Жена: Щапова (Лямошкина) Анна Дмитриевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
14.03.1902

Дочь: Щапова Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Щапова (Лямошкина) Анна Дмитриевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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