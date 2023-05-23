Бессонов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.02.1927
Дата смерти06.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1927
Работа или профессия
Между 23.03.1943 и 22.03.1948
Токарь
Военная служба
?.03.1948
Демобилизация
?.08.1950
Бракосочетание
12.12.1950
Льгов, город Льгов, Курская область
Супруг(-а): Мария Фёдоровна Бессонова (Кондрашова)
Рождение ребёнка
13.04.1952
Сын: Бессонов Геннадий Викторович
Мать ребёнка: Бессонова (Кондрашова) Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бессонова (Кондрашова) Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бессонова (Кондрашова) Мария Фёдоровна
Смерть
06.03.1987
Похороны
Неизвестно