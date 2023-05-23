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Бессонов Виктор Михайлович

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

11.02.1927

Дата смерти

06.03.1987

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1927

Отец: Бессонов Михаил Титович

Мать: Бессонова (Бобракова) Надежда Евдокимовна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Между 23.03.1943 и 22.03.1948
Токарь
Военная служба
?.03.1948
Демобилизация
?.08.1950
Бракосочетание
12.12.1950

Жена: Бессонова (Кондрашова) Мария Фёдоровна

Льгов, город Льгов, Курская область
Супруг(-а): Мария Фёдоровна Бессонова (Кондрашова)
Рождение ребёнка
13.04.1952

Сын: Бессонов Геннадий Викторович

Мать ребёнка: Бессонова (Кондрашова) Мария Фёдоровна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бессонова (Кондрашова) Мария Фёдоровна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бессонова (Кондрашова) Мария Фёдоровна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
06.03.1987
Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Похороны
Неизвестно
Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

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