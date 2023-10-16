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Литвинов Илларион Иванович

Место рождения

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

10.10.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1861

Отец: Литвинов Иван Кузьмич

Мать: (Авдотья) Евдокия домна Гавриловна /Литвинова (Путилина) /

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Литвинова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Василий Илларионович

Мать ребёнка: (Литвинова) Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Литвинова) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
08.05.1883

Сын: Литвинов Николай Илларионович

Мать ребёнка: (Литвинова) Наталья Васильевна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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