Литвинов Илларион Иванович
Место рождения
Дата рождения10.10.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Василий Илларионович
Мать ребёнка: (Литвинова) Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1883
Сын: Литвинов Николай Илларионович
Мать ребёнка: (Литвинова) Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно