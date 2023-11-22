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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гибадуллин Вазирьян
Отец ребёнка: Гибадуллин Салим Байтуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дульцева Дина Салимовна
Отец ребёнка: Гибадуллин Салим Байтуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зулейха
Отец ребёнка: Гибадуллин Салим Байтуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиля
Отец ребёнка: Гибадуллин Салим Байтуллович