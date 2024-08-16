Бункин Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1893
Дата смерти11.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1893
Рождение ребёнка
16.07.1922
Мать ребёнка: Бункина (Целикова) Антонина Сергеевна
Рождение ребёнка
17.02.1924
Дочь: Бункина (Бункина) Валентина
Мать ребёнка: Бункина (Целикова) Антонина Сергеевна
Рождение ребёнка
17.01.1929
Мать ребёнка: Бункина (Целикова) Антонина Сергеевна
Смерть
11.10.1943