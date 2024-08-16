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Бункин Василий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1893

Дата смерти

11.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1893

Отец: Бункин Федор Платонович

Мать: Бункина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
16.07.1922

Сын: Бункин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Бункина (Целикова) Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
17.02.1924

Дочь: Бункина (Бункина) Валентина

Мать ребёнка: Бункина (Целикова) Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
17.01.1929

Сын: Бункин Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Бункина (Целикова) Антонина Сергеевна

Смерть
11.10.1943

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