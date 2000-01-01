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Меженко Владимир Игнатович

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Место рождения

Украина, Черниговская область, Семеновский район, село Довжик

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Черниговская область, Семеновский район, село Довжик
Рождение ребёнка
10.04.1914

Дочь: Меженко Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Кожина Мариамна Алексеевна

Россия, Ростовская область, Новочеркасский район, хутор Персияновка
Смерть
Неизвестно
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