Меженко Владимир Игнатович
Место рожденияУкраина, Черниговская область, Семеновский район, село Довжик
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Черниговская область, Семеновский район, село Довжик
Рождение ребёнка
10.04.1914
Дочь: Меженко Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Кожина Мариамна Алексеевна
Россия, Ростовская область, Новочеркасский район, хутор Персияновка
Смерть
Неизвестно