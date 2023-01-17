Комаровский Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1901 ст.
Дочь: Комаровская Валерия Николаевна
Мать ребёнка: Комаровская Софья Спиридоновна
Рождение ребёнка
27.01.1903 ст.
Дочь: Комаровская Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Комаровская Софья Спиридоновна
Военная служба
Неизвестно
На 1901 год - штабс-капитан 52-го пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно