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Комаровский Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1901 ст.

Дочь: Комаровская Валерия Николаевна

Мать ребёнка: Комаровская Софья Спиридоновна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
27.01.1903 ст.

Дочь: Комаровская Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Комаровская Софья Спиридоновна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Военная служба
Неизвестно
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
На 1901 год - штабс-капитан 52-го пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комаровская Софья Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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