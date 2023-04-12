Перегрин Христиан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перегрин Христиан

Место рождения

 Stuttgart

Дата рождения

28.04.1797

Дата смерти

06.02.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1797

Отец: не указан

Мать: не указана

 Stuttgart
Рождение ребёнка
06.06.1827

Дочь: Wentzel Charlotte Emilie

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1830

Дочь: Лыжина Екатерина Христиановна

Мать ребёнка: Перегрин Фредерика

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Angel Henriette Friederike

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.02.1833
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище, С. Петербург
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