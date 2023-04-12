Перегрин Христиан
Место рожденияStuttgart
Дата рождения28.04.1797
Дата смерти06.02.1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1827
Дочь: Wentzel Charlotte Emilie
Рождение ребёнка
30.11.1830
Дочь: Лыжина Екатерина Христиановна
Мать ребёнка: Перегрин Фредерика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Angel Henriette Friederike
Смерть
06.02.1833
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище, С. Петербург