Прошунин Кондрат Фомич
Место рожденияВоронежская губ.
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Прошунин Фома Васильевич
Мать: Прошунина Марфа
Воронежская губ.
Рождение ребёнка
1887
Сын: Прошунин Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Прошунина Марина Ивановна
Место жительства
1887
из Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1895
Сын: Прошунин Иван Кондратьевич Мл.
Мать ребёнка: Прошунина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1896
Сын: Прошунин Федот Кондратьевич
Мать ребёнка: Прошунина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Прошунин Павел Кондратьевич
Мать ребёнка: Прошунина Марина Ивановна
Место жительства
1917
зафиксирован в семье Прошунина Кондрата Фомича, Ф233 Оп 1Б Д 552 Том 3 Стр 74-75
Смерть
Неизвестно