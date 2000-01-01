Зиновьевна Агрифена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Зиновьева Алексей Прохорович
Отец ребёнка: Зиновьева Прохор Моисеевич
с.Дубовки
Рождение ребёнка
1846
Сын: Зиновьева Прохорович
Отец ребёнка: Зиновьева Прохор Моисеевич
с.Дубовки
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Зиновьева Авдотья Прохоровна
Отец ребёнка: Зиновьева Прохор Моисеевич
с.Дубовки
Рождение ребёнка
05.02.1849
Сын: Зиновьева Федор Прохорович
Отец ребёнка: Зиновьева Прохор Моисеевич
с.Дубовки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно