Зиновьевна Агрифена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьевна Агрифена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Зиновьева Алексей Прохорович

Отец ребёнка: Зиновьева Прохор Моисеевич

с.Дубовки
Рождение ребёнка
1846

Сын: Зиновьева Прохорович

Отец ребёнка: Зиновьева Прохор Моисеевич

с.Дубовки
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Зиновьева Авдотья Прохоровна

Отец ребёнка: Зиновьева Прохор Моисеевич

с.Дубовки
Рождение ребёнка
05.02.1849

Сын: Зиновьева Федор Прохорович

Отец ребёнка: Зиновьева Прохор Моисеевич

с.Дубовки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьева Прохор Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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