(Апалина) Анна Антоновна
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.10.1930
Дата смерти23.02.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1930
Отец: Апалин Антон
Мать: Дарья Ерофеевна
Россия
Рождение ребёнка
26.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Иосиф
Хабаровский край
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.06.1961
Рождение ребёнка
01.11.1962
Сын: Шевченко Андрей
Отец ребёнка: Шевченко Николай Андреевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Иосиф
Смерть
23.02.2018