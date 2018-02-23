(Апалина) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Апалина) Анна Антоновна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.10.1930

Дата смерти

23.02.2018

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1930

Отец: Апалин Антон

Мать: Дарья Ерофеевна

Россия
Рождение ребёнка
26.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Иосиф

Хабаровский край
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.06.1961

Муж: Шевченко Николай Андреевич

Рождение ребёнка
01.11.1962

Сын: Шевченко Андрей

Отец ребёнка: Шевченко Николай Андреевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Иосиф

Смерть
23.02.2018
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