Кокшаров Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1910
Дата смерти12.01.1993
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокшарова-Нестеренко- Гладышева Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1941
Сын: Кокшаров Владимир Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1942
Сын: Кокшаров Геннадий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.01.1993