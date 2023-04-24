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Кокшаров Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1910

Дата смерти

12.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1941 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1910

Отец: Кокшаров Михаил Алексеевич

Мать: Кокшарова Зинаида Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокшарова-Нестеренко- Гладышева Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1941

Сын: Кокшаров Владимир Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1942

Сын: Кокшаров Геннадий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.01.1993

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