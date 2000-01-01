Гром (Колесник) Агафия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения приблизительный
Бракосочетание
26.10.1847
Рождение ребёнка
21.09.1850
Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич
Рождение ребёнка
03.03.1856
Дочь: Анна Корнилиевна
Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич
Рождение ребёнка
15.07.1859
Дочь: Джулитта Корнилиевна
Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич
Рождение ребёнка
24.10.1861
Дочь: Фёкла Корнилиевна
Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич
Рождение ребёнка
27.03.1863
Дочь: Матрона Корнилиевна
Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич
Рождение ребёнка
01.09.1865
Дочь: Марфа Корнеевна
Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич
Рождение ребёнка
03.05.1869
Дочь: Мавра Корнилиевна
Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич
Украина, дупликаты метрич...ой консистории, 1734-1930 Киев Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гром Евстафий Корнилиевич
Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич
Смерть
Неизвестно