Гром (Колесник) Агафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гром (Колесник) Агафия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения приблизительный
Бракосочетание
26.10.1847

Муж: Гром Корнилий Леонтиевич

Рождение ребёнка
21.09.1850

Сын: Гром Дмитрий Корнилиевич

Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Гром Николай Корнилиевич

Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич

Рождение ребёнка
03.03.1856

Дочь: Анна Корнилиевна

Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич

Рождение ребёнка
15.07.1859

Дочь: Джулитта Корнилиевна

Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич

Рождение ребёнка
24.10.1861

Дочь: Фёкла Корнилиевна

Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич

Рождение ребёнка
27.03.1863

Дочь: Матрона Корнилиевна

Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич

Рождение ребёнка
01.09.1865

Дочь: Марфа Корнеевна

Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич

Рождение ребёнка
03.05.1869

Дочь: Мавра Корнилиевна

Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич

Украина, дупликаты метрич...ой консистории, 1734-1930 Киев Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гром Евстафий Корнилиевич

Отец ребёнка: Гром Корнилий Леонтиевич

Смерть
Неизвестно
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