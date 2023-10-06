Мацуй Стефанида Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1867
Дочь: София Андреевна
Отец ребёнка: Мацуй Андрей Ильич
Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
15.08.1870
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Мацуй Андрей Ильич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1871
Сын: Мацуй Иван Андреевич
Отец ребёнка: Мацуй Андрей Ильич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1874
Сын: Мацуй Петр Андреевич
Отец ребёнка: Мацуй Андрей Ильич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1875
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Мацуй Андрей Ильич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1878
Сын: Мацуй Петр Андреевич
Отец ребёнка: Мацуй Андрей Ильич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1881
Отец ребёнка: Мацуй Андрей Ильич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1884
Отец ребёнка: Мацуй Андрей Ильич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1886
Отец ребёнка: Мацуй Андрей Ильич
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мацуй Андрей Ильич
Смерть
Неизвестно