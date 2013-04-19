Капсулина Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капсулина Анастасия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2013

Отец: Капсулин Илья

Мать: Прусова Екатерина Андреевна

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