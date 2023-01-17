Бибиков Дмитрий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения29.03.1792
Дата смерти06.03.1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1792
Место жительства
С 1817
Место жительства
С 1819 по 1820
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1820 по 1821
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1821 по 1824
Место жительства
С 1837
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
06.03.1870
Место жительства
По 1870