Бибиков Дмитрий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибиков Дмитрий Гаврилович

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Место рождения

Баловнево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

29.03.1792

Дата смерти

06.03.1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Баловнево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1792
Баловнево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1817
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1819 по 1820
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1820 по 1821
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1821 по 1824
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1837
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
06.03.1870
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1870
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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