Никольская Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Иван Макаров
Мать: Анисья Андреева
Бракосочетание
1818
Рождение ребёнка
22.06.1820
Отец ребёнка: Никольский Иван Петров
Рождение ребёнка
27.07.1823
Сын: Полозов (Никольский) Василий Иванов
Отец ребёнка: Никольский Иван Петров
Полозов Василий Иванович (1823 - ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Ивана Никольского. Обучался в Ярославской духовной семинарии на казенном содержании, окончил о... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Полозова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Никольский Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Никольский Семен Иванович
Отец ребёнка: Никольский Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Никольская) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Никольский Иван Петров
Рождение ребёнка
03.06.1834
Отец ребёнка: Никольский Иван Петров
Рождение ребёнка
01.10.1837
Сын: Полозов (Никольский) Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Никольский Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Никольская) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Никольский Иван Петров
Смерть
Неизвестно