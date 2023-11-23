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Никольская Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Иван Макаров

Мать: Анисья Андреева

Бракосочетание
1818

Муж: Никольский Иван Петров

Рождение ребёнка
22.06.1820

Сын: Неизвестно Петр Иванович

Отец ребёнка: Никольский Иван Петров

Рождение ребёнка
27.07.1823

Сын: Полозов (Никольский) Василий Иванов

Отец ребёнка: Никольский Иван Петров

Полозов Василий Иванович (1823 - ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Ивана Никольского. Обучался в Ярославской духовной семинарии на казенном содержании, окончил о... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Полозова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Никольский Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Никольский Семен Иванович

Отец ребёнка: Никольский Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Никольская) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Никольский Иван Петров

Рождение ребёнка
03.06.1834

Сын: Полозов Петр Иванович

Отец ребёнка: Никольский Иван Петров

Рождение ребёнка
01.10.1837

Сын: Полозов (Никольский) Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Никольский Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Никольская) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Никольский Иван Петров

Смерть
Неизвестно

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