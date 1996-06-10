Щербаков Леонид Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1924
Дата смерти10.06.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1952
Рождение ребёнка
26.08.1953
Рождение ребёнка
06.01.1959
Рождение ребёнка
14.10.1961
Смерть
10.06.1996