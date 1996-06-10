Щербаков Леонид Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Леонид Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1924

Дата смерти

10.06.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова (Березина) Антонида Андреевна

Рождение ребёнка
26.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова (Березина) Антонида Андреевна

Рождение ребёнка
06.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова (Березина) Антонида Андреевна

Рождение ребёнка
14.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова (Березина) Антонида Андреевна

Смерть
10.06.1996

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