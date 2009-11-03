Бобкова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.2009

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.2009

Отец: Бобков Александр Юрьевич

Мать: Резанова Надежда Сергеевна

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