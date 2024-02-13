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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лужков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Лужков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Лужкова) Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Лужков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лужков Галина Андреевна
Отец ребёнка: Лужков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лужков Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Лужков Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно