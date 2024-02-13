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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лужков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лужков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лужков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Лужкова) Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Лужков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лужков Галина Андреевна

Отец ребёнка: Лужков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лужков Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Лужков Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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