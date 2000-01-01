Голубева Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазонова Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Голубев Павел
Ближевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Голубев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария (Марья)
Отец ребёнка: Голубев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Самуил
Отец ребёнка: Голубев Павел