Голубева Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазонова Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Голубев Павел

Ближевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Голубев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария (Марья)

Отец ребёнка: Голубев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Самуил

Отец ребёнка: Голубев Павел

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