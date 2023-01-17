Ильская Фатыйма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильская Фатыйма

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

31.12.1902

Дата смерти

15.11.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1916 по 1921
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1921 по 1923
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1923 по 1984
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.11.1984
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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