Ильская Фатыйма
Место рождения
Дата рождения31.12.1902
Дата смерти15.11.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1916 по 1921
Место жительства
С 1921 по 1923
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1923 по 1984
Смерть
15.11.1984