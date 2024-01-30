(Andrese Tõnno) Mari
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.12.1744
Муж: Mihkli Tõnno Jürri
Рождение ребёнка
26.01.1747
Отец ребёнка: Mihkli Tõnno Jürri
Рождение ребёнка
19.02.1748
Дочь: Mihkli Tõnno Jüri Ann
Отец ребёнка: Mihkli Tõnno Jürri
Рождение ребёнка
06.02.1751
Отец ребёнка: Mihkli Tõnno Jürri