(Andrese Tõnno) Mari — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Andrese Tõnno) Mari

(Andrese Tõnno) Mari

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.12.1744

Муж: Mihkli Tõnno Jürri

Рождение ребёнка
26.01.1747

Сын: Mihkli Tõnno Jüri Tõnno

Отец ребёнка: Mihkli Tõnno Jürri

Рождение ребёнка
19.02.1748

Дочь: Mihkli Tõnno Jüri Ann

Отец ребёнка: Mihkli Tõnno Jürri

Рождение ребёнка
06.02.1751

Сын: Mihkle Tõnno Jüri Mart

Отец ребёнка: Mihkli Tõnno Jürri

Мы используем куки для улучшения работы сайта.