Богуш Роман Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Богуш Кузьма
Мать: Богуш Жена
Рождение ребёнка
После 1925
Сын: Богуш Ребенок
Мать ребёнка: Богуш Жена
Рождение ребёнка
После 1925
Сын: Богуш Ребенок
Мать ребёнка: Богуш Жена
Рождение ребёнка
После 1925
Дочь: Валентина Романовна
Мать ребёнка: Богуш Жена
Призыв на военную службу
1942
Гулькевичский РВК, Гулькевичский р-н, Краснодарский край
Демобилизация
27.04.1944
Гулькевичский РВК, Гулькевичский р-н, Краснодарский край | Прибыл из Военно-пересыльный пункт Армавирский ВПП Воинская часть воен. комендатура, г. Армавир
Военная награда
06.11.1985
Москва, город федерального значения Москва
Орден Отечественной войны II степени
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богуш Жена
Смерть
Неизвестно