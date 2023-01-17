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Богуш Роман Кузьмич

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Место рождения

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1864 г.р.

Мать

До 1864 г.р.

Жена

Около 1907 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Богуш Кузьма

Мать: Богуш Жена

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
После 1925

Сын: Богуш Ребенок

Мать ребёнка: Богуш Жена

Рождение ребёнка
После 1925

Сын: Богуш Ребенок

Мать ребёнка: Богуш Жена

Рождение ребёнка
После 1925

Дочь: Валентина Романовна

Мать ребёнка: Богуш Жена

Призыв на военную службу
1942
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Гулькевичский РВК, Гулькевичский р-н, Краснодарский край
Демобилизация
27.04.1944
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Гулькевичский РВК, Гулькевичский р-н, Краснодарский край | Прибыл из Военно-пересыльный пункт Армавирский ВПП Воинская часть воен. комендатура, г. Армавир
Военная награда
06.11.1985
Москва, город федерального значения Москва
Орден Отечественной войны II степени
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богуш Жена

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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