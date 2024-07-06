Понизович Исак Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Понизович Исак Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Понизович Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понизович Даниил (Данила) Исакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Понизович Степан Исакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1882

Сын: Терентий Понизович Исакович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Понизович Пётр Исакович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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