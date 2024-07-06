Понизович Исак Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Понизович Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Понизович Даниил (Данила) Исакович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Понизович Степан Исакович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1882
Сын: Терентий Понизович Исакович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно