Тимоничев Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
16.02.1872
Рождение ребёнка
13.06.1876
Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
13.05.1878
Дочь: Александраа Яковлевна
Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
12.04.1880
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
23.07.1881
Дочь: Стефана Яковлевна
Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
14.03.1883
Сын: Иванов Тимоничев Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
03.05.1886
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
13.08.1888
Сын: Тимоничев Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Тимоничев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Яковлевна
Смерть
Неизвестно