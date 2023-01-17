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Тимоничев Яков Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Зайцов Василий Иоаннович

Мать: Зайцова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
16.02.1872

Жена: Тимоничева Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
13.06.1876

Сын: Тимоничев Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
13.05.1878

Дочь: Александраа Яковлевна

Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
12.04.1880

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
23.07.1881

Дочь: Стефана Яковлевна

Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
14.03.1883

Сын: Иванов Тимоничев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Яковлевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.05.1886

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Яковлевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.08.1888

Сын: Тимоничев Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Яковлевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Тимоничев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Тимоничева Дарья Яковлевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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