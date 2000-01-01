Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Родион Потапьевич
Отец ребёнка: Яков Трофимович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Трофимович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ксенья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Трофимович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Трофимович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Никифор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Трофимович
Работа или профессия
Неизвестно