Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Родион Потапьевич

Отец ребёнка: Яков Трофимович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Трофимович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ксенья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Трофимович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Трофимович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Трофимович

Работа или профессия
Неизвестно
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