Баякина Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.11.1919
Дата смерти28.04.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1840
Рождение
28.11.1919
Рождение ребёнка
21.07.1940
Дочь: Платова Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Платов Алексей Фёдорович Семёнович
Рождение ребёнка
31.12.1943
Сын: Баякин Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Баякин Яков Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баякин Яков Иванович
Смерть
28.04.1999