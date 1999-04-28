Баякина Клавдия Николаевна 28.11.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баякина Клавдия Николаевна

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Место рождения

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.11.1919

Дата смерти

28.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1840

Муж: Платов Алексей Фёдорович Семёнович

Рождение
28.11.1919

Отец: Белов Николай Яковлевич

Мать: Белова Заикина (Сухова Лисина) Екатерина Яковлевна

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1940

Дочь: Платова Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Платов Алексей Фёдорович Семёнович

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.12.1943

Сын: Баякин Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Баякин Яков Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баякин Яков Иванович

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.04.1999
Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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