Комлева (-) Анна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти19.10.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1899 ст.
Дочь: Комлева Александра Семёновна
Отец ребёнка: Комлев Семён Осипович
Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.162-163 ( Рождение №-26ж )
Смерть
19.10.1912 ст.
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область