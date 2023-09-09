Комлева (-) Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомлева (-) Анна Савельевна

Комлева (-) Анна Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

19.10.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1899 ст.

Дочь: Комлева Александра Семёновна

Отец ребёнка: Комлев Семён Осипович

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.162-163 ( Рождение №-26ж )
Смерть
19.10.1912 ст.
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.