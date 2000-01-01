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Климук Федор Андреевич

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Место рождения

д.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Климук Андрей известно

Мать: не указана

д.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Эмиграция
18.03.1912 ст.
c.New York , New York , USA
Откуда: Российская Империя, Курляндская губерния, г.Либава | судно Курск
Место жительства
Неизвестно
USA
Смерть
Неизвестно
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